Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:56.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
El dueño de Manaos fue procesado por presunta evasión tributaria
- 3
Ordenaron la captura nacional e internacional de Guillermo Heisinger, un abogado que fue funcionario del gobierno de Carlos Menem
- 4
Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 1° de septiembre, minuto a minuto