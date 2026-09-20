Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 21 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 18; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 19:11.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su rancho y ayudó a salvar un ecosistema único
    1

    Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas de su privilegiado campo en California y contribuyó a salvar un ecosistema único

  2. Científicos lograron recrear el sonido que produce la Tierra en el espacio
    2

    Científicos lograron recrear el sonido que produce la Tierra en el espacio y la melodía resulta inquietante

  3. Arthur Brooks, catedrático de Harvard, de 62 años: “Hay una inteligencia que nace a partir de los 40 años”
    3

    Arthur Brooks, catedrático de Harvard, de 62 años: “Hay una inteligencia que nace a partir de los 40 años”

  4. Se viene un choque térmico de 72 horas que traerá temperaturas de 30°C, alta actividad meteorológica, tormentas y ráfagas de hasta 70 km/h: las zonas afectadas
    4

    Se viene un choque térmico de 72 horas que traerá temperaturas de 30°C, alta actividad meteorológica, tormentas y ráfagas de hasta 70 km/h: las zonas afectadas