Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de julio, la temperatura rondará entre 9 y 18; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 23 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:40.
Pronóstico del tiempo en Santa Rosa para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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