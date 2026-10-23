Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 24 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 19:40.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con lluvia débil y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.