Franco Colapinto EN VIVO en la Fórmula 1: la segunda práctica del GP de Estados Unidos
Tras la primera práctica, el piloto argentino sale nuevamente a la pista del Circuito de las Américas, en Austin, con su Alpine
Bortoleto también fue sancionado, pero con 20 puestos
Franco Colapinto no es el único piloto penalizado para el Gran Premio de Estados Unidos. El brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, recibió una sanción de 20 posiciones en la grilla de largada del domingo por cambios en el motor de su monoplaza. El castigo duplica los diez lugares de retraso que deberá cumplir el argentino de Alpine.
Colapinto, con diez puestos de penalización
Franco Colapinto tendrá que retroceder diez lugares en la grilla de largada del Gran Premio de Estados Unidos. Alpine instaló una cuarta unidad de control electrónico en su monoplaza, cuando el reglamento permite tres durante la temporada. La sanción se aplicará sobre el resultado de la clasificación del sábado.
Leclerc fue el más rápido en Austin
Charles Leclerc encabezó la primera práctica con Ferrari, con un tiempo de 1h36m52s/1000. Max Verstappen, de Red Bull, terminó segundo, mientras que Lando Norris, de McLaren, completó los tres primeros lugares.
Charles Leclerc is quickest in FP1 in the United States 😮💨— Formula 1 (@F1) October 23, 2026
The Ferrari driver leads the way for the first hour 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/OrPHpHwm9A
¿Cómo le fue a Colapinto en la primera práctica?
El argentino terminó 17º en el primer entrenamiento en el Circuito de las Américas, dos posiciones detrás de su compañero, Pierre Gasly. Colapinto tuvo dificultades para encontrar una buena puesta a punto de su Alpine y pasó varios minutos en los boxes. Entre ambos pilotos hubo una diferencia de 320 milésimas.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la segunda práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos
La 18ª fecha de la temporada de Fórmula 1 tendrá hoy, desde las 18, la segunda práctica libre del viernes en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, después del primer ensayo. Franco Colapinto volverá a salir a la pista con su Alpine, condicionado por una sanción de diez posiciones para la grilla de largada del domingo. La actividad se podrá seguir en directo por Fox Sports y Disney+, además del minuto a minuto de LA NACION.