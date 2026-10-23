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Franco Colapinto EN VIVO en la Fórmula 1: la segunda práctica del GP de Estados Unidos

Tras la primera práctica, el piloto argentino sale nuevamente a la pista del Circuito de las Américas, en Austin, con su Alpine

Franco Colapinto gira con su Alpine en el Circuito de las Américas, en Austin
Franco Colapinto gira con su Alpine en el Circuito de las Américas, en AustinANGELA WEISS - AFP

Bortoleto también fue sancionado, pero con 20 puestos

Franco Colapinto no es el único piloto penalizado para el Gran Premio de Estados Unidos. El brasileño Gabriel Bortoleto, de Audi, recibió una sanción de 20 posiciones en la grilla de largada del domingo por cambios en el motor de su monoplaza. El castigo duplica los diez lugares de retraso que deberá cumplir el argentino de Alpine.

Franco Colapinto y el brazileño Gabriel Bortoleto
Franco Colapinto y el brazileño Gabriel Bortoleto RONALDO SCHEMIDT - AFP

Colapinto, con diez puestos de penalización

Franco Colapinto tendrá que retroceder diez lugares en la grilla de largada del Gran Premio de Estados Unidos. Alpine instaló una cuarta unidad de control electrónico en su monoplaza, cuando el reglamento permite tres durante la temporada. La sanción se aplicará sobre el resultado de la clasificación del sábado.

Leclerc fue el más rápido en Austin

Charles Leclerc encabezó la primera práctica con Ferrari, con un tiempo de 1h36m52s/1000. Max Verstappen, de Red Bull, terminó segundo, mientras que Lando Norris, de McLaren, completó los tres primeros lugares.

¿Cómo le fue a Colapinto en la primera práctica?

El argentino terminó 17º en el primer entrenamiento en el Circuito de las Américas, dos posiciones detrás de su compañero, Pierre Gasly. Colapinto tuvo dificultades para encontrar una buena puesta a punto de su Alpine y pasó varios minutos en los boxes. Entre ambos pilotos hubo una diferencia de 320 milésimas.

Franco Colapinto, con su Alpine en el Circuito de las Américas (Austin, Texas)
Franco Colapinto, con su Alpine en el Circuito de las Américas (Austin, Texas)CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bienvenidos a la cobertura en vivo de la segunda práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos

La 18ª fecha de la temporada de Fórmula 1 tendrá hoy, desde las 18, la segunda práctica libre del viernes en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, después del primer ensayo. Franco Colapinto volverá a salir a la pista con su Alpine, condicionado por una sanción de diez posiciones para la grilla de largada del domingo. La actividad se podrá seguir en directo por Fox Sports y Disney+, además del minuto a minuto de LA NACION.

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