Franco Colapinto EN VIVO en la Fórmula 1: la segunda práctica del GP de Estados Unidos

La 18ª fecha de la temporada de Fórmula 1 tendrá hoy, desde las 18, la segunda práctica libre del viernes en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, después del primer ensayo. Franco Colapinto volverá a salir a la pista con su Alpine, condicionado por una sanción de diez posiciones para la grilla de largada del domingo. La actividad se podrá seguir en directo por Fox Sports y Disney+, además del minuto a minuto de LA NACION.