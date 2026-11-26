Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 27 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 17 y 35; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 27 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:53 y se pone a las 20:15.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.
A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del NO a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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