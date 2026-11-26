Momentos de máxima tensión se vivieron este jueves a la mañana en la General Paz cuando, tras un choque entre dos vehículos a la altura del barrio porteño de Saavedra, la policía advirtió que uno de los conductores blandía un revólver mientras se negaba a bajar. Le dispararon una descarga eléctrica con una Taser, aunque el dardo no llegó a neutralizar al hombre, de 80 años, que finalmente entregó el arma, un Taurus calibre .357 Magnum, y fue trasladado al Hospital Pirovano en estado de shock.

El hecho ocurrió pasadas las 9 en la colectora de la mano al Río de la Plata, a la altura del acceso de la calle Zapiola, donde chocaron un Honda HRV y un ByD Atto 2. En el primero iba al volante un hombre de 80 años, en tanto que el otro rodado era conducido por una mujer.

Tensión en la General Paz tras un choque y la presencia de un conductor armado

Cuando intervino el personal de la Comisaría Vecinal 12A de la Policía de la Ciudad, el conductor de mayor edad mostraba un exacerbado estado de nerviosismo y se negó a bajar del vehículo. Ante la insistencia de los agentes para que descendiera, comenzó a gestualizar, mientras esgrimía un arma de fuego y hacía ademanes, aunque sin apuntar a nadie.

La presencia del arma complicó las cosas. Llegaron refuerzos y varios oficiales armados rodearon el Honda HRV. Ante la persistencia en la negativa, uno de los agentes realizó una descarga con su pistola eléctrica Taser de dotación. Según pudo saber LA NACION, los dardos activados impactaron en la campera que el hombre llevaba puesto, lo que hizo que no fuera neutralizado por la descarga.

El revólver Taurus .357 Magnum secuestrado a un hombre tras un choque en la avenida General Paz

No obstante, ante esa acción el conductor entregó el arma, un revólver Taurus .357 Magnum; acudió personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que atendió al hombre en el lugar antes de trasladarlo al hospital Pirovano, en el cercano barrio porteño de Coghlan, donde fue ingresado con un diagnóstico de “síndrome confusional agudo”, según informaron fuentes policiales a este diario.

Tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de la fiscal Mariela De Minicis, quien abrió un expediente por portación de arma de fuego agravada por ser arma de guerra y amenazas.

La intervención policial para reducir a un hombre armado tras un choque en la avenida General Paz

El incidente, además de la tensión por la incertidumbre del desenlace posible debido a la presencia de un hombre armado, tuvo consecuencias en el tránsito por la General Paz, especialmente por haber ocurrido durante la hora pico matutina en la circulación vehicular en la mano que va al Río de la Plata, lo que ocasionó mayores congestionamientos y demoras que lo habitual.