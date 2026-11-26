A menos de un mes de su casamiento y en uno de sus mejores momentos como pareja, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se animaron a dar su primera entrevista juntos. Entre guiños, gestos románticos y algunas revelaciones, la cantante y el futbolista abrieron las puertas de su intimidad, repasaron los obstáculos que tuvieron que sortear y compartieron sus sueños a futuro. “Me ha salvado la vida en muchos momentos”, confesó ella al explicar el lugar que ocupa en su vida el hombre con el que decidió volver a apostar por el amor.

En la nota de tapa de la edición de diciembre de la revista Vogue México, la artista y el campeón del mundo hablaron sobre el tiempo que estuvieron separados, los cambios que experimentaron desde su reconciliación, los preparativos de la boda y la decisión de construir un hogar en común. También desplegaron todo su amor y su sex appeal ante la cámara del fotógrafo argentino Sebastián Faena.

El reencuentro después de la separación

En agosto de 2023, después de poco más de un año de noviazgo, Stoessel y De Paul anunciaron su separación a través de un comunicado que ambos compartieron en sus redes sociales. Durante los primeros meses de 2025 comenzaron a circular rumores de reconciliación, que cobraron fuerza en abril, cuando se los vio juntos en Madrid. Poco a poco, la cantante y el futbolista dejaron de ocultar que se habían dado una segunda oportunidad.

“Contacto cero, cero”, aclaró Tini sobre cómo transitaron el tiempo que estuvieron separados. Pese a las experiencias que cada uno había atravesado por su cuenta, cuando volvieron a verse sintieron que la conexión entre ellos seguía intacta. “Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”, recordó la artista.

Más maduros y con nuevas prioridades, descubrieron que compartían los mismos sueños y que estaban dispuestos a dejar atrás algunas cosas que habían marcado sus vidas. Así, la idea de casarse tomó forma a través de sucesivas conversaciones, sin que mediara una propuesta formal de matrimonio. Según contó De Paul, fueron avanzando de a poco. “Cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad”, confió él.

Una apuesta por el amor

Al hablar de lo que significó para ella la llegada de De Paul a su vida, Tini destacó el impulso que encontró en su pareja para tomar decisiones y afrontar momentos difíciles. También reflexionó sobre la complejidad de dejar atrás ciertas dinámicas arraigadas y de animarse a actuar según sus propios deseos. “No es fácil habitar la libertad, para nada”, reconoció.

De Paul, por su parte, contó que junto a Tini descubrió un costado más sensible de su personalidad. Ese cambio también repercutió en el vínculo con sus hijos y sus afectos más cercanos. Hoy, aseguró, quiere “que el fútbol pertenezca a mi vida y no mi vida pertenezca al fútbol”.

Los detalles de la boda y el particular proyecto de Tini

Si algo quedó claro durante el intercambio es cuánto se involucró Stoessel en la organización de la boda, que, según trascendió, tendrá lugar el próximo 19 de diciembre en el Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. La artista contó que llegó a escribir unas 180 páginas sobre cómo imagina la celebración. Incluso hizo un dibujo en el que se los ve a ambos frente al altar, rodeados de naturaleza y colores, que De Paul guarda en su teléfono.

Para la cantante, tanto su vestido de novia como el traje del futbolista deben contar una historia. Su intención es que cada detalle de la ceremonia tenga un significado especial y que los invitados puedan adentrarse en el universo que construyeron juntos. Al escuchar a su futura esposa leer un fragmento del documento en el que plasmó sus deseos para ese día, De Paul se emocionó y le tomó la mano.

Un nuevo hogar en Miami y el sueño de formar una familia

Después de varios meses de búsqueda, Stoessel y De Paul encontraron hace unos días la casa en la que proyectan construir su vida juntos. “También nosotros somos hogar”, reflexionó Tini al hablar del vínculo que construyeron y de los sueños que comparten en esta nueva etapa. Además, la pareja planea tener otra casa en la Argentina, un país al que ambos se sienten profundamente ligados.

En plena gira Futttura, con la que celebra sus 15 años de trayectoria, Tini adelantó que está trabajando en nueva música, que quiere seguir desarrollándose como productora y que le gustaría incursionar en el mundo de la moda y el maquillaje. Sin embargo, sus proyectos no se circunscriben al plano profesional. Sin que la periodista le preguntara al respecto, la intérprete expresó uno de sus grandes anhelos: “Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”.

De Paul, de inmediato, contó que durante una de las visitas a la propiedad ella ya imaginaba cómo distribuir los dormitorios de Francesca y Bautista, los dos hijos que el futbolista tuvo con Camila Homs. Para la nena pensó en un espacio donde pudiera tener sus maquillajes y para el varón, en uno donde pudiera jugar con su pelota de fútbol. En los planes de la pareja también hay una habitación para el bebé que sueñan tener juntos.