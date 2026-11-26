La apertura comercial y la quita de impuestos al sector náutico fue el impulso que llevó a Gerardo Azcuy a desembolsar US$3,8 millones para asumir la representación oficial en el país del astillero italiano Azimut Yachts, de uno de los mayores fabricantes de yates y megayates del mundo con precios que parten desde los US$ 1,5 millones más impuestos.

La empresa europea parte del grupo Azimut|Benetti, que factura unos €1300 millones anuales, cerró un acuerdo comercial con el desarrollador que importará las embarcaciones desde su planta en Santa Catarina, Brasil, la única que la firma italiana tiene fuera del Viejo Continente y desde donde actualmente exporta el 10% de su producción. De cara a lo que viene, proyecta elevar esa cuota al 15% sobre un volumen estimado de 1000 millones de reales para los próximos dos años.

Azcuy en So Riverie, de fondo el acceso al río que permite llegar a Punta del Este

La elección de Azcuy, arquitecto y uno de los empresarios referentes del mercado inmobiliario con más de 200.000 metros cuadrados construidos en el sector residencial principalmente en el barrio de Caballito, no es casual.

Amante de la náutica, hace dos años decidió diversificar sus proyectos inmobiliarios y desebarcar en la zona norte del Gran Buenos Aires. Hoy avanza con la construcción de So Riverie, un complejo con dos edificios sobre el Canal Mayor en Nordelta, a metros del río Luján. “La conexión con la náutica me impulsó a avanzar en el acuerdo”, explica el desarrollador con 19.600 metros cuadrados de superficie en su emprendimiento de Nordelta que tendrá 84 residencias de entre 90 m² y 730 m² y 24 amarras en su marina, un valor general de ventas proyectado de US$88,2 millones y una inversión total estimada en US$70,5 millones.

En los hechos, la venta de barcos funcionará como una unidad de negocios complementaria al ladrillo: la desarrolladora estima que cerca del 10% de los compradores optará por sumar un yate, lo que se traduciría en unas dos o tres operaciones anuales a partir de 2027. “La idea es que los compradores puedan adquirir su departamento con la embarcación”, agrega.

Una de las embarcaciones que se puede importar Gentileza

El atractivo del emprendimiento se sustenta además en su ubicación geográfica privilegiada: con 250 metros de frente sobre el Canal Mayor y a solo 150 metros de la desembocadura del río Luján, el terreno asegura aguas profundas y salida directa, sin obstáculos de puentes bajos, hacia el Delta del Paraná y el Río de la Plata. “Esto permite que desde el muelle privado sea posible navegar hasta destinos uruguayos como Carmelo o Colonia del Sacramento en poco más de una hora, o mantener una ruta directa hacia Punta del Este”, afirma.

El proyecto de Azcuy en Nordelta tiene salida directa al río

La incursión de Azcuy en el rubro náutico nació de manera accidental durante un viaje personal a Camboriú para adquirir una embarcación para uso propio, instancia en la que negoció la representación regional directamente con los ejecutivos del astillero.

El termómetro del mercado

El arribo formal de la marca —que tendrá su lanzamiento en diciembre con la apertura de un salón de ventas dentro del predio de Nordelta— coincide con un cambio en las reglas de juego impositivas y una mayor actividad en el segmento de alto poder adquisitivo.

En abril de este año, el Gobierno eliminó definitivamente el impuesto interno del 20% que gravaba a las embarcaciones de recreo (un tributo que ya se encontraba suspendido desde febrero de 2025). Una decisión que impulsó al sector.

En números, las estadísticas del Indec basadas en registros de la Prefectura Naval Argentina, reflejan que la inscripción de nuevos yates creció un 14,7% interanual en el primer semestre de 2026, al pasar de 75 a 86 unidades.

En un parque náutico local que supera las 140.000 embarcaciones —de las cuales apenas el 3% son importadas, según la cámara sectorial CACEL—, tanto el astillero como su nuevo socio local apuestan al recambio tecnológico en el segmento de esloras de entre 50 y 75 pies.

“La Argentina tiene muchos barcos; a la gente le gusta navegar y disfrutar del estilo de vida náutico. Sin embargo, gran parte de las embarcaciones en circulación son antiguas y entendemos que existe una necesidad de incorporar nuevas tecnologías, sustentabilidad, modernidad y la sofisticación del diseño italiano”, afirma Azcuy.

El interior de una de las embarcaciones de la marca italiana Gentileza

Por su parte, Roy Capasso, director comercial de Azimut Yachts para América Latina, destaca que la puesta en marcha de la representación local es la consecuencia de una estrategia trazada con antelación para el mercado argentino. “Es el resultado de una planificación estratégica de largo plazo. Siempre tuvimos claro el potencial del mercado vecino”, señala el ejecutivo.

Un dato no menor es que para Azcuy, el negocio náutico también funciona como ancla de posicionamiento para su expansión en el corredor norte, donde ya negocia la compra de dos nuevos terrenos linderos al canal impulsado por los buenos resultados de la primera etapa de So Riverie.

El emprendimiento de Nordelta em plena obra Gentileza

Desde su lanzamiento en noviembre de 2024 a un valor promedio de US$3000 por metro cuadrado, el proyecto comercializó cerca de la mitad de sus unidades a un ritmo de 300 m² mensuales. Hoy el metro cuadrado cotiza entre US$4500 y US$4800 —una apreciación de hasta el 60% en dólares—, con la expectativa de superar los US$6000 una vez finalizada la obra dentro de dos años.

El equipamiento de los yates Gentileza

Un ejemplo concreto: quien quiera comprar una de las residencias más exclusivas, de cuatro dormitorios, de 340 m² cubiertos y 900 m² de superficie total, deberá desembolsar US$2,34 millones. Monto al que deberá sumarle el mobiliario y la decoración estimados en US$680.000 y si, además quiere un yate Azimut Fly 62 de US$ 2,95 millones, el precio total alcanza casi los US$6 millones.