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Clima en Santa Rosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 28 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 23; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 28 de octubre
El pronóstico del tiempo para Santa Rosa para el 28 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santa Rosa, indica que hoy 28 de octubre el cielo estará tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santa Rosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 19:44.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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