Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará cubierto con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:48 y se pone a las 19:37.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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