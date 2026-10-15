Nutrida presencia de partidos opositores en una marcha universitaria interrumpida por los gases y la lluvia

Cuando la Quinta Marcha Federal Universitaria comenzaba a tomar color, pasado el mediodía, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se anticipó a la mayoría de los dirigentes políticos y llegó a la zona del Congreso para apoyar el reclamo presupuestario de la educación superior contra el gobierno de Javier Milei. Cuando se retiró, tras saludar y fotografiarse con sus simpatizantes, en el recinto de la Cámara de Diputados aún la oposición no había fracasado en su intento de conseguir quorum para intentar derogar el decreto 70/23 del Presidente; la llovizna apenas se dejaba ver por instantes y la ráfaga de gases lacrimógenos que se apropiaría de la plaza y de parte del anexo de la Cámara baja no se hacía previsible en una concurrencia que se mostraba en calma.

Unas horas después de la recorrida de Kicillof, que incluyó una entrevista en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, los chaparrones se multiplicarían, haciendo mermar la convocatoria de la protesta, y el accionar de las fuerzas de seguridad dejaría la Plaza del Congreso desierta luego de un apurado cierre del acto central de las universidades. Los gases lacrimógenos afectaban a todo quien quisiera acercarse al vallado ubicado por detrás del escenario y también a empleados y legisladores nacionales. Mientras la protesta universitaria pudo desarrollarse con cierta normalidad, las columnas de espacios políticos del peronismo, el radicalismo y la izquierda marcaron una nutrida presencia.

Después del mediodía, Kicillof se acercó a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ubicada frente a la Plaza del Congreso, sobre la calle Yrigoyen. Brindó una entrevista en el estudio montado en el interior de la sede. Lo acompañaron intendentes alineados con él en la interna peronista, como Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Secco (Ensenada) y Andrés Watson (Florencio Varela) y miembros de su gabinete, como Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (ministro de Gobierno), Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de asesores de la Gobernación) o Walter Correa (ministro de Trabajo).

Axel Kicillof, en la marcha universitaria Soledad Aznarez

“En un mundo en el que las principales potencias están cambiando las reglas y recuperando políticas proteccionistas e industriales, el DNU 70 y el ajuste a las universidades de Milei van a contramano de esa tendencia: ningún país puede desarrollarse destruyendo sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación”, afirmó Kicillof.

Alrededor de las 13:40, Kicillof se retiró de la sede de Madres de Plaza de Mayo y se dirigió hacia la plaza para saludar a su militancia y tomarse fotos. En esa breve recorrida, lo rodearon sus funcionarios y dirigentes aliados. Le armaron un pasillo militantes con pecheras fosforescentes que rezaban “Organización”.

Kicillof se fue rápidamente, prometiéndoles a sus militantes regresar más tarde a la marcha. Abordó un auto Volkswagen azul junto a Bianco y se retiró.

Las Madres de Plaza de Mayo se retiraron del lugar casi a las 15, a bordo de una combi. La jornada coincidía con la ronda alrededor de la Pirámide de Mayo que realizan cada día jueves.

Las columnas de La Cámpora y Nuevo Encuentro, a metros del Congreso Prensa La Cámpora

El Movimiento Derecho al Futuro, espacio interno de Kicillof en el Partido Justicialista, ubicó sus banderas sobre la Plaza del Congreso, junto con militantes de Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario.

Durante la tarde, antes de que se desatara la intervención de los uniformados contra la concurrencia, se fueron acercando a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo otros dirigentes alineados con Kicillof, como el intendente de Morón, Lucas Ghi, o la jefa comunal de Avellaneda, Magdalena Sierra. El exministro de Trabajo Carlos Tomada fue otro de los presentes antes de que la marcha finalizara en medio de un chaparrón y detonaciones de las fuerzas de seguridad.

Frente a la sede de Madres de Plaza de Mayo también estuvo el fotógrafo Pablo Grillo, que fue herido por un gendarme que disparó una cápsula de gas lacrimógeno cuando participaba de una marcha de jubilados, en marzo de 2025. Muchos manifestantes le pidieron sacarse una foto con él y lo aplaudieron.

Más lejos de la columna kicillofista se posicionó la de La Cámpora (cerca del vallado principal del Congreso). El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro pasó por la columna de la organización, se tomó fotos con los militantes y grabó un video con trabajadores de la salud enrolados en la agrupación. El Partido Justicialista de Lomas de Zamora estuvo junto a la columna camporista. En esa zona se vio, entre otros, al exjugador de fútbol y exsecretario de Deportes Claudio Morresi.

También cerca del vallado del Congreso se ubicó la militancia de Libres del Sur, con consignas contra el endeudamiento familiar y mensajes contra las empresas Mercado Libre y Tarjeta Naranja.

Con sus banderas y militantes, también sobre el cerco de seguridad del Congreso, estaban varoios de los partidos que conforman el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad.

El radicalismo llevó su propia columna encabezada por su presidente, Leonel Chiarella, y dirigentes como Federico Storani y Pedro Calvo, ambos exdiputados nacionales.

La columna de la UCR, en la marcha universitaria Prensa UCR

El partido Nuevo Encuentro, partido que lidera el extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Martín Sabbatella ubicó su columna cerca de La Cámpora. En esa zona también estaba el sindicato de Obras Sanitarias. Sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) mostraron su peso en la marcha, con militancia, bombos y trompetas. También se vieron sindicatos y ramas gremiales de izquierda; entre ellos, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que reclamó por los trabajadores de Fate, y la rama de la Unión Ferroviaria que lidera el dirigente de Izquierda Socialista Rubén “Pollo” Sobrero.

La presencia opositora también tuvo su lugar en el escenario principal, donde uno de los oradores fue Alejandro Gramajo, dirigente del Movimiento Evita que es secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Abogó por “la agenda de tierra, techo y trabajo” y llamó a “derrotar a Milei”. Desde el escenario, se agradeció la presencia en la marcha de diputados, senadores y dirigentes gremiales.

Un fuerte chaparrón se hizo sentir en la plaza cuando la dirigencia del Frente Renovador se reunía frente al monumento a Mariano Moreno, casi en el final de la plaza. Allí se veían algunos dirigentes bonaerenses del partido de Sergio Massa, los diputados provinciales bonaerenses Alexis Guerrera y Rubén Eslaiman, o el exintendente de General Las Heras Javier Osuna (actual miembro del directorio del Banco Provincia).

Las columnas de los partidos de izquierda, cerca de los vallados, en medio de los gases lacrimógenos Nicolás Suárez

La tormenta obligó a la concurrencia massista a buscar refugio y, luego, a retirarse al igual que la mayoría de las columnas. La lluvia fue breve pero lo suficientemente contundente como para desanimar a mucha militancia. En la otra punta de la plaza, las fuerzas de seguridad comenzaban su andanada de gases lacrimógenos, que dejaron afectados también a empleados del Congreso que estaban en el anexo de la Cámara de Diputados y a legisladores como Agustina Propato o Cecilia Moreau, entre otros. En el escenario, se apuraba el cierre, en medio de las detonaciones.