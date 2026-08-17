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Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 18 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 12; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 18 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 18 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 18 de agosto el cielo estará None algo nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:58 y se pone a las 19:04.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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