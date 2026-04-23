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Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 24 de abril, la temperatura rondará entre 16 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 24 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 24 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 24 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:51 y se pone a las 19:00.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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