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Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 5 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 5 de septiembre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:38 y se pone a las 19:14.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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