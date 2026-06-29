Llega el frío intenso y habrá ráfagas de viento: así estará el clima en el AMBA en la primera semana de julio

Los primeros días de la semana estarán marcados por el cielo despejado y amaneceres fríos; el jueves marcará el inicio del invierno, con frío y ráfagas y registros extremos.

Clima de lunes: mañana invernal, tarde sin frío intenso

El amanecer de hoy abrirá un nuevo episodio meteorológico con temperaturas más bajas, incluso extremas en los últimos cordones suburbanos. El comienzo del día mostrará al mercurio cayendo hasta 5ºC en CABA y 2ºC en el conurbano, por suerte sin tanto viento con cielo ligeramente nublado. La poca nubosidad y la débil circulación de aire frío moldearán una mañana netamente invernal, con posibilidad de algunas neblinas y que obligará a abrigarse más de la cuenta, aunque el termómetro revertirá la baja temperatura aprovechando el sol para animarse a 14ºC vespertinos y sacarnos del segmento del frío intenso en una jornada de marcada amplitud térmica. La noche cerrará con cielo ligeramente nublado, viento calmo y 11ºC.

El mes de julio llega con frío intenso Marcos Brindicci

Clima de martes: baja la mínima

El martes entregará otro amanecer con frío intenso, con el termómetro iniciando la cuenta en 4ºC en el área metropolitana y 1ºC en el sector suburbano, con viento leve desde el noreste y cielo mayormente despejado. Habrá que esperar hasta media mañana para poder caminar bajo el sol y poder combatir las bajas temperaturas de la mañana. Nuevamente nuestra bóveda celeste limpia facilitará nuevamente los extremos térmicos favoreciendo el descenso en la madrugada y la recuperación térmica vespertina llevando al mercurio hasta 14ºC para evitar que sea un día polar de punta a punta. La noche cerrará en 10ºC manteniendo el viento leve y el cielo ligeramente nublado.

Clima de miércoles: otra mañana esquimal

El miércoles marcará un nuevo ingreso de aire frío en el estuario en un amanecer con viento leve desde el sur, cielo algo nublado y mínima de 4ºC, dos menos en el conurbano. Con el paso de la mañana se irá intensificando el viento y aumentando la nubosidad lo que no logrará desanimar al termómetro que logrará escaparle a una tarde frío volviendo a entregar una máxima de 14ºC en una tarde con viento moderado y cielo parcialmente nublado. La noche se mostrará ventosa en un cierre con 8ºC lo que nos dejará baja sensación térmica y obligará a abrigarse mucho a los que llegan tarde.

Clima de jueves: frío extremo y bajo cero suburbano

La mañana del jueves será el momento atmosféricamente más adverso de toda la semana con un comienzo de jornada con frío extremo. Un frente frío arribará soplando fuerte para dejarnos un amanecer con 2ºC en el cemento porteño y 0ºC en el sector suburbano, la incidencia de las ráfagas podría llevar la sensación térmica a varios grados bajo cero. Se estima un día a pleno sol que ayude a sobrellevar las bajas temperaturas, aunque esta vez el mercurio no podrá llegar mas arriba de los 12ºC conservando el viento helado en superficie por lo que el abrigo quedará puesto todo el día. La noche mostrará una importante atenuación del viento en un cierre muy frìo con 6ºC, como para dormir abrazado a una bolsa de agua caliente.

Clima de viernes: leve ascenso de temperatura

El viernes le cerrará la ventana al viento polar, aunque no logrará evitar un nuevo amanecer con frío intenso. El viento girará y se atenuará soplando desde el este en una mañana mas nubosa con mínima de 3ºC en la ciudad y 0ºC en el conurbano. Tendremos mucha más cobertura nubosa lo que nos dejará una tarde con cielo parcialmente nublado, con viento leve y máxima de 13ºC conservando el ambiente invernal. La noche estará a salvo de la lluvia y del frío en un cierre con 12ºC.

Se aproximan 10 días con temperaturas bajas Fabián Marelli

Borrador del fin de semana

El fin de semana volverá la cobertura nubosa y eso permitirá mañanas menos frías con la mínima recuperándose a 8°C para ambos días con 13°C de máxima y sin previsión de lluvias.

Eso es todo, amigos. Comienza una saga de amaneceres de frío intenso con características polares en la zona suburbana. Esperamos lo más hostil para el jueves donde podríamos lograr registros de frío extremo. Quizás la amplitud térmica, con el termómetro recuperándose hasta 14ºC, no permita la homologación de “ola polar”, pero no importa la etiqueta que le pongan, se viene una suceción de 10 días con baja temperatura, con el invierno floreándose con el bajo cero suburbano. El cemento porteño, con su inercia térmica que mantienen las mínimas más altas con un enfriamiento más lento de la superficie, nos sacará de valores antárticos, va por todas esas noches de verano donde la temperatura no bajaba por lo mismo y era imposible dormir mientras en el conurbano la noche era mucho más fresca. Ese es el famoso efecto de “isla de calor”, y es el responsable que se esten cocinando en varias capitales europeas. Mucha fuerza a todos los friolentos, se viene una larga hilera de amaneceres que nos dejarán tiritando, aunque los pronósticos a mediano plazo podrían sugerir que lo que se viene es el piso térmico del invierno y que las tardes les darán un breve respiro térmico.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli