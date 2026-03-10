LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 11 de marzo, la temperatura rondará entre 12 y 23; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 11 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 11 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:38 y se pone a las 20:11.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. J. K. Rowling y Martín Caparrós encienden el debate en redes sociales
    1

    Fútbol, guerra y poder: J. K. Rowling y Martín Caparrós encienden el debate en redes sociales

  2. Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado
    2

    Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado

  3. Los posibles escenarios que enfrenta Irán y la “falta de estrategia” de EE.UU., según un experto europeo
    3

    Los posibles escenarios que enfrenta Irán y la “falta de estrategia” de EE.UU., según el experto europeo Bruno Tertrais

  4. Le jugaron una broma de mal gusto a su profesor de secundaria y murió
    4

    Le jugaron una broma de mal gusto a su profesor de secundaria y murió