Se esperan tormentas severas en Nueva York y Texas: ciudades bajo alerta por inundaciones repentinas

Varios estados del sur y la Costa del Golfo de Estados Unidos permanecerán bajo vigilancia por tormentas severas y posibles inundaciones repentinas, mientras el noreste, en estados como Nueva York, y el Medio Oeste sentirán el regreso de temperaturas más bajas de lo habitual para esta época del año. En paralelo, Texas volverá a ubicarse en el centro de atención meteorológica por el riesgo de nuevas precipitaciones intensas hacia el jueves.

¿Hasta cuándo llueve en Nueva York? pronóstico y riesgo de inundaciones este 29 de abril

Nueva York volverá a quedar bajo un escenario de lluvias intensas durante la segunda mitad de la semana, en medio de un nuevo sistema que afectará a gran parte del noreste de Estados Unidos.

Satélite de la NOAA: el cielo hoy en Estados Unidos

Según informó FOX Weather, apenas días después de que múltiples zonas de la región recibieran varios centímetros de lluvia, otro episodio de precipitaciones avanzará entre la noche del miércoles y el viernes, con posibilidad de inundaciones repentinas aisladas.

El primer pulso de lluvias más fuertes llegará durante la noche del miércoles sobre el corredor de la I-95, una franja que incluye grandes centros urbanos como Nueva York, y luego avanzará hacia Nueva Inglaterra durante el jueves.

De acuerdo con el FOX Forecast Center, a medida que el sistema se desplace hacia el este durante el jueves, ganará intensidad frente a la costa de Nueva Inglaterra al sumar humedad proveniente del sudeste.

Para el viernes por la tarde, se espera una acumulación generalizada de entre una y dos pulgadas (2,5 y cinco centímetros) de lluvia en el interior del noreste, lo que incluye sectores del norte del estado de Nueva York.

Alertan por tormentas severas desde Texas hasta la Costa Este de EE.UU.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante las próximas 24 a 36 horas un sistema de baja presión en desarrollo sobre la región de los Grandes Lagos impulsará un frente frío que avanzará sobre la Costa Este y los estados del Golfo, mientras una activa corriente subtropical alimentará la inestabilidad en el sur del país norteamericano.

Ese patrón favorecerá una amplia franja de lluvias y tormentas eléctricas que se extenderá desde el valle de Ohio y el Atlántico Medio hasta el centro-sur de Texas.

Aunque el organismo federal aclaró que el riesgo de fenómenos severos será menor en comparación con comienzos de esta semana, todavía existirá la posibilidad de inundaciones repentinas aisladas y tormentas intensas durante la mañana y la tarde de este miércoles.

El NWS señaló que las áreas más expuestas serán sectores del Golfo de México y del Atlántico Medio, donde la actividad convectiva podría dejar acumulados importantes en poco tiempo. Por eso, el organismo mantuvo una categoría de riesgo marginal tanto en el pronóstico de lluvias excesivas como en el de tormentas severas.

Hacia el jueves, el frente frío avanzará y despejará gran parte de la Costa Este, aunque persistirán algunas tormentas en Nueva Inglaterra. Sin embargo, su desplazamiento más lento hacia el sudoeste permitirá que continúen las posibilidades de tormentas desde la Costa del Golfo hasta Texas y Nuevo México.

Superceldas en el Centro de Texas: el SPC advierte sobre el potencial de granizo severo SPC

Texas bajo alerta por granizo gigante, tormentas severas e inundaciones

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió que existe un riesgo marginal de tormentas severas en sectores de Texas, los estados del Golfo, el sur de Georgia, Carolina del Sur, además de partes de los Apalaches centrales y el sur del Mid-Atlantic.

Según el organismo, durante la tarde y la noche del miércoles podrían desarrollarse tormentas fuertes desde el sur de Big Bend, en el Estado de la Estrella Solitaria, hasta la costa atlántica de Georgia y Carolina del Sur. También habrá actividad intensa en los Apalaches centrales.

En Texas, el escenario será especialmente sensible por la presencia de una masa de aire muy húmeda delante del frente frío, con puntos de rocío elevados y temperaturas que alcanzarán los 80°F y hasta cerca de 90°F (27°C y 32°C). Esa combinación favorecerá tormentas aisladas pero potencialmente severas.

El SPC explicó que algunas superceldas aisladas en el centro de Texas podrán generar granizo de gran tamaño, incluso con potencial de piedras superiores a dos pulgadas (cinco centímetros).

Además, más hacia el este, cerca del valle de Sabine y el bajo valle del Mississippi, se espera el desarrollo de nuevos núcleos tormentosos que podrían organizarse en líneas de tormenta durante la tarde y la noche.

En esos sectores de Mississippi, Alabama y Georgia, los principales peligros serán el granizo y ráfagas de viento intensas. Aunque no se elevó el nivel de alerta a riesgo leve, los meteorólogos remarcaron que la evolución de la cobertura de tormentas seguirá siendo clave durante la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene la vigilancia por actividad convectiva que podría generar acumulados de lluvia significativos en periodos cortos de tiempo NWS

El NWS alerta por nuevas inundaciones repentinas en Texas este jueves

El NWS también adelantó que el jueves regresará una amenaza de inundaciones repentinas en partes del centro y este de Texas, impulsada por una perturbación del sur que ayudará a generar precipitaciones más generalizadas.

Por esa razón, el organismo colocó una categoría de riesgo leve de lluvias excesivas sobre porciones del centro y este texano, donde actualmente se espera la mayor probabilidad de inundaciones repentinas dispersas.

La previsión indica que el inicio de mayo mantendrá un frente prácticamente estancado sobre la Costa del Golfo, lo que permitirá nuevas rondas de tormentas en muchas de las mismas zonas ya afectadas. Esto podría prolongar los problemas por anegamientos y crecidas repentinas en áreas vulnerables.

Qué estados sentirán el frío inusual en EE.UU. a fines de abril y comienzos de mayo

Además de las tormentas, el avance del frente frío llevará un descenso térmico marcado en buena parte del centro y este del país norteamericano.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las temperaturas máximas en los 80°F (27°C) quedarán prácticamente limitadas al sudeste y a Texas durante este miércoles, mientras que para el jueves la mayoría de las regiones caerán a valores entre los 60°F y mediados de los 70°F (16°C y 24°C), salvo cerca de la Costa del Golfo.

En la franja norte y hacia las Grandes Llanuras centrales, las máximas previstas estarán mayormente entre los 40°F y 50°F (4°C y 10°C), muy por debajo de los valores normales para esta época del año.

AccuWeather reforzó ese panorama y advirtió que una nueva irrupción de aire frío afectará al Medio Oeste y al noreste durante el final de la semana y el comienzo del fin de semana, con riesgo de heladas en varias zonas.

El meteorólogo Brandon Buckingham explicó: “Algunos récords de temperaturas máximas inusualmente bajas podrían establecerse en los estados del sur, con máximas en los 40°F y 50°F (4°C y 10°C) en algunos lugares, frente a promedios históricos en los 70°F a cerca de 80°F (21°C a 27°C)”. Según el especialista, eso representa entre 20 y 30°F por debajo de lo habitual.