Se viene un nuevo frente frío y ventoso que traerá un brusco cambio del pronóstico y marcado descenso térmico: las zonas afectadas

El desplazamiento de un frente frío de gran intensidad sobre el centro del territorio nacional modificará las condiciones meteorológicas durante los próximos días.

Este fenómeno atmosférico sucederá tras los valores mínimos de principios de semana y la masa de aire polar afectará de manera directa la Ciudad de Buenos Aires y las zonas vecinas.

Se espera la llegada de un frente frío Ricardo Pristupluk

Cuándo llega el cambio de temperatura

Según Meteored, el sistema frontal más fuerte de la semana avanzará sobre el centro del país durante el viernes, un fenómeno que provocará una rotación inmediata del viento hacia el sector sur en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La atmósfera presentará un período breve de inestabilidad entre la mañana y la tarde, con una baja probabilidad de lluvias aisladas para esa jornada. Las temperaturas máximas alcanzarán los 24°C y mínimas que rondaran los 12°C previo al ingreso definitivo de la masa de aire frío.

El ingreso de aire polar se consolidará entre el sábado y el domingo con condiciones propias de la estación invernal, ya que para el sábado el cielo permanecerá parcialmente nublado con ráfagas de viento constantes.

Pronóstico del tiempo

El aire frío más intenso llegará durante la mañana del domingo, con mínimas que rondaran entre los 7°C y los 8°C en la ciudad, mientras que en el conurbano bonaerense registrará valores cercanos a los 4°C en las primeras horas del día.

La masa de aire frío aportará un descenso térmico marcado sobre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Medidas de prevención del SMN