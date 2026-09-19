Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 20 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:29 y se pone a las 19:29.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.