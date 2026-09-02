Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 3 de septiembre el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:51 y se pone a las 19:18.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.