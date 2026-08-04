Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 4 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 19; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 4 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:23 y se pone a las 18:59.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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