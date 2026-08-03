Quién es Victoria Luz Cantero, la detenida de 25 años acusada de matar a su novio

Victoria Luz Cantero tiene 25 años y se encuentra actualmente detenida como la principal sospechosa de haber asesinado de una puñalada en el pecho a su pareja, Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, tras una discusión ocurrida en la madrugada del domingo en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Victoria Luz Cantero enfrenta un cargo de homicidio

De acuerdo con las declaraciones brindadas por Noelia Guardia, hermana de la víctima, ambos mantenían una relación desde hacía aproximadamente dos años y, aunque no convivían, seguían en contacto. La joven la tildó de ser “muy mala”, “muy tóxica” y la acusó de haber actuado “sin compasión”.

Según el testimonio de la familia de Álvarez Guardia, la relación estaba atravesada por constantes situaciones de conflicto e interrupciones frustradas.

Victoria Luz Cantero, de 25 años, está detenida tras el crimen

Al respecto, la hermana del joven fallecido afirmó que él había presentado al menos dos denuncias por violencia de género contra Cantero, una en 2024 y otra en 2025.

Además, señalaron que el joven intentó poner fin al vínculo en varias oportunidades, pero que Cantero “lo volvía a buscar” e irrumpía de manera imprevista en lugares que él frecuentaba.

Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que fue asesinado de una puñalada en el pecho en Chaco, junto a Victoria Luz Cantero, la principal acusada por el crimen

En ese sentido, señalaron que, en una oportunidad, Cantero habría ingresado sin autorización durante la madrugada a la casa de la madre de Álvarez Guardia mientras él dormía. En dicho episodio se le habría secuestrado una llave de su mochila que acreditaría su ingreso.

El crimen

El asesinato ocurrió sobre la calle Donovan al 1400, en Resistencia, durante la madrugada del domingo. Según las primeras reconstrucciones, Cantero le habría asestado a su pareja un puntazo con un arma blanca en el lado derecho del tórax, causándole una herida grave que derivó en shock hipovolémico y paro cardiorrespiratorio tras ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Julio C. Perrando.

Tras esto, fue apresada en las inmediaciones del lugar del hecho horas después del ataque.

El caso quedó a cargo de la fiscal Ana González de Pacce, del Equipo Fiscal N° 2 de Resistencia, ante quien fue trasladada para prestar declaración indagatoria.

La familia de la víctima exigió investigar la actuación de los familiares de Cantero, argumentando que habrían ido a buscar a la joven a la vivienda tras el ataque antes de su aprehensión y cuestionando que no hubieran dado aviso a las autoridades policiales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.