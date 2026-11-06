Clima en Mendoza Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza Observatorio, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:32 y se pone a las 20:06.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado con bruma y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día