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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 14 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 14 de julio
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 14 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 14 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:24 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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