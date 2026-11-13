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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 27; descartan lluvias durante la jornada

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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 14 de noviembre
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 14 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 14 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 20:14.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado con bruma y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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