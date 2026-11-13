Quién es el hombre que golpeó brutalmente a otro en una pizzería de Córdoba
El agresor fue identificado como un profesor de rugby; tiene antecedentes de episodios violentos con varios vecinos
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Martín Roberto Díaz, un profesor de rugby de 47 años, fue detenido por la Policía de Córdoba tras viralizarse un video en el que le da una golpiza a un desconocido dentro de una pizzería. El agresor aseguró que la víctima miró a su pareja cuando entraron al local, por lo que lo acusó y le empezó a pegar.
El atacante es entrenador de rugby en el Club Universitario de Córdoba y vive en un barrio cerrado ubicado camino a Carlos Paz, donde tiene antecedentes por conflictos violentos con distintos vecinos, según pudo saber el medio local El Doce.
El episodio que protagonizó tuvo lugar el pasado viernes 6 de noviembre, cuando la víctima, identificada como Mauro, estaba sentada en el restaurante esperando su comida y levantó levemente la vista al notar la entrada de otros clientes.
En ese momento, Martín Roberto Díaz lo increpó y lo acusó de ser un “degenerado” por la forma en que supuestamente había observado a la mujer. La discusión inicial terminó cuando el agresor fue a pagar la cuenta y retirar el pedido, pero antes de salir del local lo amenazó de muerte.
Pese a que, según su relato, decidió quedarse sentado para evitar un conflicto, el atacante se abalanzó sobre él y le dio varios golpes en la cara. Al respecto, Mauro detalló: “Logro cubrirme con los antebrazos, me da cinco o seis golpes y me agarra miedo que mi cabeza pegue contra la pared”. Luego, el agresor lo empujó hasta el depósito de la pizzería, donde lo derribó, lo dejó inconsciente y siguió golpeándolo en el piso mientras le exigía que pidiera perdón.
Durante la agresión, la mujer que acompañaba al sospechoso se quedó en la entrada sin intervenir ni intentar frenar la situación. Según relató la víctima, la acompañante “solo atinó a decirle ‘Vamos Martín’” antes de retirarse juntos en una camioneta.
Tras el ataque, Mauro fue directo a un hospital, donde los médicos le practicaron una tomografía y le suturaron las heridas. Los profesionales le diagnosticaron una fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, por lo que deberá someterse a controles oftalmológicos cada 15 días y evaluar una posible cirugía una vez que baje la inflamación.
“Estoy consternado, conmovido. Lo último que pensás es que te van a pegar de semejante forma al salir a comer una pizza”, expresó sobre el episodio.
El comunicado del club
Luego de que el caso tomara estado público, el Club Universitario, donde trabajaba el atacante, publicó un comunicado para repudiar lo ocurrido. La institución expresó su “profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física”.
También manifestó su acompañamiento a la víctima y su familia deseándole una pronta recuperación, además de confirmar que evalúan el caso para definir “con celeridad las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan”.
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