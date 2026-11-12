Martín Fierro de Cable 2026: todos los looks de la alfombra roja

Este jueves llega una nueva edición de los premios Martín Fierro de Cable desde el Goldencenter de Buenos Aires, en Parque Norte. A través de 35 ternas, Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina) reconocerá a lo mejor de la televisión por cable en una ceremonia conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegue.

Como es habitual, a partir de las 19.30, las figuras ternadas e invitados especiales comenzaron a desfilar con sus looks por la alfombra roja a cargo de Paula Varela y Guido Zaffora.

José del Río, nominado por su ciclo Comunidad de Negocios de LN+, asistió junto a su mujer Dolores Arese GERARDO VIERCOVICH

Débora Plager, otra figura de LN+, nominada a Labor periodística femenina GERARDO VIERCOVICH

Carla Czudnowsky súper sensual con esta propuesta en la que combinó un traje sastrero con arneses. "Me estresa el tema de la producción, de maquillarme, peinarme", confesó la periodista GERARDO VIERCOVICH

Sergio Goycochea, nominado por su ciclo El Juego, elegantísimo con un look monocromático en azul GERARDO VIERCOVICH

Marcelo Benedetto llegó acompañado de su mujer. Mientras que el periodista deportivo vistió un traje gris con camisa y corbata negra, su pareja lució un vestido de escote halter en color chocolate GERARDO VIERCOVICH

Goycochea y Benedetto, compañeros de El Juego, se encontraron en el estacionamiento de Parque Norte y aprovecharon para desearse suerte GERARDO VIERCOVICH

Un vestido con transparencias y brillos fue el elegido por Julieta Camaño para esta noche de premios. La conductora sumó una capa larga de tul, aportando elegancia a su imagen GERARDO VIERCOVICH

Fabián Medina Flores, Coco Fernández y Claudio Cosano llegaron juntos. Mientras que el estilista y crítico de La jaula de la moda y el jefe de producción de eltrece sorprendieron con looks idénticos, el diseñador de modas se diferenció con un saco blanco GERARDO VIERCOVICH

Diego Latorre complementó su outfit con accesorios y zapatos de la firma Saint Laurent GERARDO VIERCOVICH

Mariano Closs descontracturó su look al llevar su traje sin corbata GERARDO VIERCOVICH

Luis Ventura, presidente de Aptra, fue uno de los primeros en llegar al Goldencenter de Buenos Aires. El periodista eligió un traje de tres piezas que combinó con una camisa blanca y una corbata a rayas GERARDO VIERCOVICH

Mariano Yezze posó junto a Baby Etchecopar y su mujer. Los periodistas eligieron el negro mientras que la pareja de Baby apostó por un modelo en azul eléctrico GERARDO VIERCOVICH

El mago sin dientes, un habitué en todas las ceremonias de APTRA GERARDO VIERCOVICH

Pablo "Chato" Prada en una de sus primeras salidas públicas post separación de Lourdes Sánchez. El productor televisivo llegó muy elegante de traje negro GERARDO VIERCOVICH