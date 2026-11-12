1
Martín Fierro de Cable 2026: todos los looks de la alfombra roja
Este jueves, Aptra reconoce a lo mejor de la TV por cable desde el Goldencenter de Buenos Aires
- 1 minuto de lectura'
Este jueves llega una nueva edición de los premios Martín Fierro de Cable desde el Goldencenter de Buenos Aires, en Parque Norte. A través de 35 ternas, Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina) reconocerá a lo mejor de la televisión por cable en una ceremonia conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegue.
Como es habitual, a partir de las 19.30, las figuras ternadas e invitados especiales comenzaron a desfilar con sus looks por la alfombra roja a cargo de Paula Varela y Guido Zaffora.
Por Cynthia Caccia
Más leídas de Personajes
- 2
Nahuel Pennisi reveló qué sintió al cantar frente al papa León XIV y por qué se tuvo que “abstraer de todo”
- 3
Dolor por la muerte de Marcos Camino: cómo será su despedida y el emotivo mensaje de Cacho Deicas y Los Palmeras
- 4
Pedro Capó: su decisión de regresar a Puerto Rico, el proceso personal que atravesó y su admiración por Fito Páez