Saltar al contenido principal

Martín Fierro de Cable 2026: todos los looks de la alfombra roja

Este jueves, Aptra reconoce a lo mejor de la TV por cable desde el Goldencenter de Buenos Aires

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONCynthia Caccia
Los looks de los Martín Fierro de Cable 2026
Los looks de los Martín Fierro de Cable 2026GERARDO VIERCOVICH

Este jueves llega una nueva edición de los premios Martín Fierro de Cable desde el Goldencenter de Buenos Aires, en Parque Norte. A través de 35 ternas, Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina) reconocerá a lo mejor de la televisión por cable en una ceremonia conducida por Marina Calabró y Sergio Lapegue.

Como es habitual, a partir de las 19.30, las figuras ternadas e invitados especiales comenzaron a desfilar con sus looks por la alfombra roja a cargo de Paula Varela y Guido Zaffora.

José del Río, nominado por su ciclo Comunidad de Negocios de LN+, asistió junto a su mujer Dolores Arese
José del Río, nominado por su ciclo Comunidad de Negocios de LN+, asistió junto a su mujer Dolores AreseGERARDO VIERCOVICH
Débora Plager, otra figura de LN+, nominada a Labor periodística femenina
Débora Plager, otra figura de LN+, nominada a Labor periodística femeninaGERARDO VIERCOVICH
Carla Czudnowsky súper sensual con esta propuesta en la que combinó un traje sastrero con arneses. "Me estresa el tema de la producción, de maquillarme, peinarme", confesó la periodista
Carla Czudnowsky súper sensual con esta propuesta en la que combinó un traje sastrero con arneses. "Me estresa el tema de la producción, de maquillarme, peinarme", confesó la periodista GERARDO VIERCOVICH
Sergio Goycochea, nominado por su ciclo El Juego, elegantísimo con un look monocromático en azul
Sergio Goycochea, nominado por su ciclo El Juego, elegantísimo con un look monocromático en azulGERARDO VIERCOVICH
Marcelo Benedetto llegó acompañado de su mujer. Mientras que el periodista deportivo vistió un traje gris con camisa y corbata negra, su pareja lució un vestido de escote halter en color chocolate
Marcelo Benedetto llegó acompañado de su mujer. Mientras que el periodista deportivo vistió un traje gris con camisa y corbata negra, su pareja lució un vestido de escote halter en color chocolateGERARDO VIERCOVICH
Goycochea y Benedetto, compañeros de El Juego, se encontraron en el estacionamiento de Parque Norte y aprovecharon para desearse suerte
Goycochea y Benedetto, compañeros de El Juego, se encontraron en el estacionamiento de Parque Norte y aprovecharon para desearse suerteGERARDO VIERCOVICH
Un vestido con transparencias y brillos fue el elegido por Julieta Camaño para esta noche de premios. La conductora sumó una capa larga de tul, aportando elegancia a su imagen
Un vestido con transparencias y brillos fue el elegido por Julieta Camaño para esta noche de premios. La conductora sumó una capa larga de tul, aportando elegancia a su imagenGERARDO VIERCOVICH
Fabián Medina Flores, Coco Fernández y Claudio Cosano llegaron juntos. Mientras que el estilista y crítico de La jaula de la moda y el jefe de producción de eltrece sorprendieron con looks idénticos, el diseñador de modas se diferenció con un saco blanco
Fabián Medina Flores, Coco Fernández y Claudio Cosano llegaron juntos. Mientras que el estilista y crítico de La jaula de la moda y el jefe de producción de eltrece sorprendieron con looks idénticos, el diseñador de modas se diferenció con un saco blancoGERARDO VIERCOVICH
Diego Latorre complementó su outfit con accesorios y zapatos de la firma Saint Laurent
Diego Latorre complementó su outfit con accesorios y zapatos de la firma Saint LaurentGERARDO VIERCOVICH
Mariano Closs descontracturó su look al llevar su traje sin corbata
Mariano Closs descontracturó su look al llevar su traje sin corbataGERARDO VIERCOVICH
Luis Ventura, presidente de Aptra, fue uno de los primeros en llegar al Goldencenter de Buenos Aires. El periodista eligió un traje de tres piezas que combinó con una camisa blanca y una corbata a rayas
Luis Ventura, presidente de Aptra, fue uno de los primeros en llegar al Goldencenter de Buenos Aires. El periodista eligió un traje de tres piezas que combinó con una camisa blanca y una corbata a rayas GERARDO VIERCOVICH
Mariano Yezze posó junto a Baby Etchecopar y su mujer. Los periodistas eligieron el negro mientras que la pareja de Baby apostó por un modelo en azul eléctrico
Mariano Yezze posó junto a Baby Etchecopar y su mujer. Los periodistas eligieron el negro mientras que la pareja de Baby apostó por un modelo en azul eléctricoGERARDO VIERCOVICH
El mago sin dientes, un habitué en todas las ceremonias de APTRA
El mago sin dientes, un habitué en todas las ceremonias de APTRAGERARDO VIERCOVICH
Pablo "Chato" Prada en una de sus primeras salidas públicas post separación de Lourdes Sánchez. El productor televisivo llegó muy elegante de traje negro
Pablo "Chato" Prada en una de sus primeras salidas públicas post separación de Lourdes Sánchez. El productor televisivo llegó muy elegante de traje negroGERARDO VIERCOVICH
Charlie López llegó junto a su mascota, quién pasó por la peluquería antes de esta gran noche
Charlie López llegó junto a su mascota, quién pasó por la peluquería antes de esta gran nocheGERARDO VIERCOVICH
Sergio GoycocheaLuis VenturaMartín Fierro de Cable 2026
Conforme a
The Trust Project
  1. Luciano Pereyra se emocionó hasta las lágrimas antes de la misa del papa León XIV en Luján
    1

    Luciano Pereyra se emocionó hasta las lágrimas antes de la misa del papa León XIV en Luján

  2. Nahuel Pennisi reveló qué sintió al cantar frente al papa León XIV y por qué se tuvo que "abstraer de todo"
    2

    Nahuel Pennisi reveló qué sintió al cantar frente al papa León XIV y por qué se tuvo que “abstraer de todo”

  3. Dolor por la muerte de Marcos Camino: cómo será su despedida y el emotivo mensaje de Cacho Deicas y Los Palmeras
    3

    Dolor por la muerte de Marcos Camino: cómo será su despedida y el emotivo mensaje de Cacho Deicas y Los Palmeras

  4. De la cima con “Calma” a un doloroso divorcio: el renacer de Pedro Capó y su regreso a la Argentina
    4

    Pedro Capó: su decisión de regresar a Puerto Rico, el proceso personal que atravesó y su admiración por Fito Páez