LA NACION

Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 17; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 15 de agosto
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 15 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:14 y se pone a las 19:01.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. Denuncian al director de una escuela rural que acumuló más de 3300 días de licencia en 18 años en el cargo
    1

    Denunciaron penalmente al exdirector de escuela que se tomó más de 3300 días de licencia y le imputan “defraudación contra el Estado”

  2. Tras la desaparición de una adolescente descubren una red de grooming: dos víctimas tenían colocado un chip anticonceptivo
    2

    Tras la desaparición de una adolescente descubren una red de grooming: dos víctimas tenían colocado un chip anticonceptivo

  3. Aryna Sabalenka, N°1 del tenis: “Solo intentaba centrarme en entrenar para pasar menos tiempo sola con mis pensamientos”
    3

    Aryna Sabalenka, N°1 del tenis: “Solo intentaba centrarme en entrenar para pasar menos tiempo sola con mis pensamientos”

  4. La misteriosa vida de la esposa del CEO de Anthropic que fue borrada de Internet
    4

    La misteriosa vida de la esposa del CEO de Anthropic que fue borrada de Internet