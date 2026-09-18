Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 19 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 28; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 19 de septiembre
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:28 y se pone a las 19:26.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La extraña aparición de un aguará guazú deambulando por Rosario alertó a vecinos
    1

    Especie amenazada: la extraña aparición de un aguará guazú deambulando por Rosario alertó a vecinos

  2. Dieciséis hoteles argentinos entre los mejores del mundo, según la prestigiosa guía francesa
    2

    Dieciséis hoteles argentinos entre los mejores del mundo, según la prestigiosa guía francesa

  3. El Reino Unido dice que tiene “derecho” a extraer el petróleo de las Malvinas
    3

    El Reino Unido dice que tiene “derecho” a extraer el petróleo de las Malvinas

  4. Milei le dijo a una periodista que no tuvo “problema” con el video de Bullrich
    4

    Milei le dijo a una periodista que no tuvo “problema” con el video de Bullrich y elogió temas de Lali Espósito