Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 20 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 25; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 20 de septiembre
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 20 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 20 de septiembre el cielo estará con nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:27 y se pone a las 19:27.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La Argentina podrá ser el segundo exportador mundial de maíz, desplazando por primera vez a Brasil
    1

    La Argentina podrá ser el segundo exportador mundial de maíz, desplazando por primera vez a Brasil

  2. Chechu Bonelli, sobre su separación de Darío Cvitanich: “Llegué a hacer terapia cuatro veces por semana”
    2

    A un año y medio de su separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli reveló: “Llegué a ir a terapia cuatro veces por semana”

  3. La izquierda se moviliza a Plaza de Mayo y pide un paro general para “derrotar a Milei”
    3

    “Marcha de la bronca”: la izquierda se moviliza a Plaza de Mayo y pide un paro general para “derrotar a Milei”

  4. La fiscalía rechaza partir en dos el juicio de Cristina Kirchner porque sospecha que puede debilitar la condena
    4

    La fiscalía rechaza partir en dos el juicio de Cristina y Máximo Kirchner porque sospecha que puede debilitar la condena