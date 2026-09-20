Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 21 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 19; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 5 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:25 y se pone a las 19:28.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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