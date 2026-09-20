Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 5 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:25 y se pone a las 19:28.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.