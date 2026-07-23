Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 12; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 23 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:20 y se pone a las 18:44.
Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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