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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 12; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 23 de julio
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 23 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 23 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:20 y se pone a las 18:44.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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