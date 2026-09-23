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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 24 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 27; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 24 de septiembre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 17 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:21 y se pone a las 19:30.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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