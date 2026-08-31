Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 1 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:55 y se pone a las 18:26.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.