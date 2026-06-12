Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de junio, la temperatura rondará entre 12 y 19; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 12 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:28 y se pone a las 17:53.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Joseph Pilates, creador del método de entrenamiento: “Somos arquitectos de nuestra vida; la felicidad está subordinada al bienestar físico por encima del nivel social o económico”
- 2
Esteban Bullrich se mostró duro con Adorni: “Es un corrupto”
- 3
“Queríamos cuidarla hasta que encuentre a su familia”
- 4
Una fiesta inaugural sin brillo y sin fútbol: así se vivió en México la apertura del Mundial más grande de la historia