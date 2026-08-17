Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 18 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 18:20.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con humo y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.