Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 21 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 27; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará con nublado con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 100 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:32 y se pone a las 18:35.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con nublado con tormenta débil y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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