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Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de julio, la temperatura rondará entre 12 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Oberá para el 23 de julio
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 23 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 23 de julio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 100 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:27 y se pone a las 18:08.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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