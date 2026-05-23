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Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 24 de mayo, la temperatura rondará entre 11 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Oberá para el 24 de mayo
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 24 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 24 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 17:56.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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