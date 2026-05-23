El pronóstico del tiempo del SMN para este sábado en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado su pronóstico del tiempo para todo el país. El organismo anticipó una jornada agradable en la mayoría de las provincias, sin alertas por fenómenos extremos con capacidad de daño o riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. La Ciudad se mantiene fría, aunque sin posibilidad de lluvias durante el resto del fin de semana.

El SMN especificó las condiciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde no rigen alertas por fenómenos meteorológicos particulares, pero sí se espera que continúen las bajas temperaturas que se vienen registrando en la zona durante los últimos días.

El mapa de alertas del SMN para el miércoles, que descarta fenómenos adversos

El organismo informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires se mantendrá alrededor de los 10°C durante el resto de la mañana y el mediodía. Para la tarde se espera un leve repunte que elevará el termómetro a los 15°C. El cielo se mantendrá algo nublado y habrá ráfagas de viento de hasta 22 kilómetros por hora durante la noche.

Lo que queda del fin de semana largo tendrá un panorama similar, aunque con un leve repunte en la térmica por las tardes, que el lunes podrían llegar a los 18°C. No existen probabilidades de lluvias durante todo el pronóstico del organismo.

El fin de semana se muestra mayormente nublado y con temperaturas bajas, con un domingo que podría llegar incluso a los 6°C de mínima y una máxima de apenas 15°C por la tarde. No se esperan vientos de gran velocidad, aunque se registran ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora.

El pronóstico del SMN para la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar para este sábado, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C de mínima y los 15°C de máxima. Según el SMN, el cielo estará parcialmente nublado durante la jornada, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 16°C y 3°C en Catamarca; 19°C y 3°C en Chaco; 16°C y 6°C en Chubut; 17°C y 3°C en Córdoba; 19°C y 5°C en Corrientes; 16°C y 3°C en Entre Ríos; 19°C y 5°C en Formosa; 13°C y 5°C en Jujuy; 16°C y 1°C en La Pampa; 16°C y 3°C en La Rioja; y 13°C y 2°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 19°C y 7°C en Misiones; 15°C y 3°C en Neuquén; 15°C y 4°C en Río Negro; 12°C y 4°C en Salta; 16°C y 1°C en San Juan; 16°C y 4°C en San Luis; 8°C y 3°C en Santa Cruz; 16°C y 0°C en Santa Fe; 18°C y 6°C en Santiago del Estero; 8°C y 2°C en Tierra del Fuego; y 16°C y 9°C en Tucumán.