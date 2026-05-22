Pronóstico para el fin de semana largo en Buenos Aires: cómo estará el tiempo

El ingreso de aire polar y ventoso impactará sobre la región central del país; las temperaturas mínimas perforarán el umbral de los 5°C en varios sectores del conurbano bonaerense
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El desplazamiento de un frente frío de gran intensidad sobre el centro del territorio nacional modificará las condiciones meteorológicas durante el fin de semana largo.
Este fenómeno atmosférico sucederá tras los valores mínimos de principios de semana y la masa de aire polar afectará de manera directa la Ciudad de Buenos Aires y las zonas vecinas.
El tiempo durante el fin de semana largo
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal más fuerte avanzará sobre el centro del país durante el viernes, un fenómeno que provocará una rotación inmediata del viento hacia el sector sur en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La atmósfera presentará un período breve de inestabilidad entre la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 13°C y la mínima rondará los 5°C previo al ingreso definitivo de la masa de aire frío.
Las zonas afectadas
El ingreso de aire polar se consolidará entre el sábado y el domingo con condiciones propias de la estación otoñal, ya que para el sábado el cielo permanecerá parcialmente nublado con ráfagas de viento constantes.
El aire frío más intenso llegará durante la mañana del sábado, con mínimas que rondarán entre los 10°C en zonas urbanas y los 5°C en zonas mas abiertas. Con el correr del día, la temperatura marcará los 15°C por la tarde, con ráfagas de viento.
Para el domingo, el frío se intensificará con mínimas que estarán cercanas a los 10°C en zonas urbanas, mientras que en zonas suburbanas podrían alcanzar valores inferiores. El lunes, en tanto, la mínima tocará los 12°C, mientras que la máxima se posicionará cerca de los 18°C.
Medidas de prevención del SMN por el frío
- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades).
- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitá los cambios bruscos de temperatura.
- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
- Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
- No fumes en ambientes cerrados.
- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
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