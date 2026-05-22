Pronóstico para el fin de semana largo en Buenos Aires: cómo estará el tiempo

El desplazamiento de un frente frío de gran intensidad sobre el centro del territorio nacional modificará las condiciones meteorológicas durante el fin de semana largo.

Este fenómeno atmosférico sucederá tras los valores mínimos de principios de semana y la masa de aire polar afectará de manera directa la Ciudad de Buenos Aires y las zonas vecinas.

El pronostico del tiempo

El tiempo durante el fin de semana largo

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal más fuerte avanzará sobre el centro del país durante el viernes, un fenómeno que provocará una rotación inmediata del viento hacia el sector sur en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La atmósfera presentará un período breve de inestabilidad entre la mañana y la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 13°C y la mínima rondará los 5°C previo al ingreso definitivo de la masa de aire frío.

Pronóstico del tiempo

Las zonas afectadas

El ingreso de aire polar se consolidará entre el sábado y el domingo con condiciones propias de la estación otoñal, ya que para el sábado el cielo permanecerá parcialmente nublado con ráfagas de viento constantes.

El aire frío más intenso llegará durante la mañana del sábado, con mínimas que rondarán entre los 10°C en zonas urbanas y los 5°C en zonas mas abiertas. Con el correr del día, la temperatura marcará los 15°C por la tarde, con ráfagas de viento.

Para el domingo, el frío se intensificará con mínimas que estarán cercanas a los 10°C en zonas urbanas, mientras que en zonas suburbanas podrían alcanzar valores inferiores. El lunes, en tanto, la mínima tocará los 12°C, mientras que la máxima se posicionará cerca de los 18°C.

Medidas de prevención del SMN por el frío