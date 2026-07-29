Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 29 de julio, la temperatura rondará entre 18 y 26; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 29 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:24 y se pone a las 18:11.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
- 2
Una prueba de ADN confirmó que Bernarda Vera, considerada desaparecida de la dictadura de Pinochet, estaba con vida en la Argentina
- 3
Juan Grabois dio detalles de su encuentro con Peter Thiel: “Perderse la oportunidad es una estupidez”
- 4
Dibu Martínez quedó varado en medio de un camino rural y los vecinos se acercaron a rescatarlo