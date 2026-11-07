Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 25; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 8 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 8 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:45 y se pone a las 19:03.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. Los empresarios que pagaron la visita pastoral tendrán un cara a cara con el Papa
    1

    Los empresarios que pagaron la visita pastoral tendrán un cara a cara con el Papa

  2. Pagni analizó la apuesta de Massa, el plan de Bullrich y la incógnita de Kicillof frente a Cristina
    2

    Elecciones 2027: Carlos Pagni analizó la apuesta electoral de Massa, el plan de Bullrich y la incógnita de Kicillof frente a Cristina

  3. El presidente de Israel eligió a su principal rival para formar gobierno
    3

    El presidente de Israel elige a Gadi Eisenkot, rival de Netanyahu, para formar gobierno

  4. los destinos de playa están a tope en este inesperado fin de semana largo por la visita de León XIV
    4

    “Es el mejor del año”: los destinos de playa están a tope en este inesperado fin de semana largo por la visita de León XIV