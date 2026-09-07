Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 8 de septiembre el cielo estará None despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:47 y se pone a las 18:29.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.