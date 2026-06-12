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Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de junio, la temperatura rondará entre 13 y 19; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Posadas para el 12 de junio
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 12 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 12 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 95 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:31 y se pone a las 17:57.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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