Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:07 y se pone a las 18:51.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día