Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:57 y se pone a las 18:57.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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