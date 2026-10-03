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Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 4 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Posadas para el 4 de octubre
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 4 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 4 de octubre el cielo estará None nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:20 y se pone a las 18:44.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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