Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 5 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 5 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 5 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 5 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:53 y se pone a las 18:31.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado con humo y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. El mensaje de un exasesor de Margaret Thatcher tras el discurso de Milei sobre las Malvinas
    1

    La advertencia de un exasesor de Margaret Thatcher tras el discurso de Milei sobre las Islas Malvinas

  2. El último milagro de Messi, la carta de Trump y un homenaje silencioso a Cristina
    2

    El discurso de Milei sobre Malvinas: el último milagro de Messi, la carta de Trump y un homenaje silencioso a Cristina

  3. El bamboleo del Alpine de Colapinto y su decepción por el rendimiento en la segunda práctica en Monza
    3

    Franco Colapinto tuvo un leve despiste en Monza y quedó disconforme con la segunda práctica

  4. Una marca internacional de lujo desembarca en la Argentina y prepara su expansión
    4

    Kohler llega a Argentina: abrió un showroom en Palermo y prepara su expansión